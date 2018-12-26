Россияне приписали крымчан из "списка 567" к несуществующей республике

Крымская АССР после 1945 года не существовала, однако рожденным на полуострове украинцам из "черного списка" вписали именно ее как место рождения.

Россияне не нашли ничего лучше, как "изобрести" республику, лишь не упоминать Крым в составе УССР facebook.com/borys.babin

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Россияне приписали экс-представителю президента Украины в Крыму Борису Бабину место рождения в республике - которой не существовало на тот исторический момент - Крымской АССР. Об этом Бабин написал у себя в Facebook.

"В очередной раз создана российским правительством альтернативная география и история", - рассказывает он. В первом санкционном списке РФ в определениях места рождения опускалось название республики, особенно - если это была Украинская ССР, напомнил Бабин.

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"Меня, например, там написали рожденным в "городе Евпатория, СССР". После соответствующих насмешек авторы списка "исправились" и теперь уже пишут в местах рождения названия республик", - отметил экс-представитель президента.

Очевидно, у них при этом появилась архисложная проблема - в какой республике обозначать рожденных в Крыму, говорит Бабин. "Было изобретено "гениальное" решение - писать, что эти лица родились в "Крымской АССР, СССР" - конечно, без упоминания об Украинский ССР", - написал он.

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"То, что правительство РФ изобрело советскую автономную республику, которая не входила в состав ни одной союзной республики - это лишь часть альтернативного взгляда россиян на мир", - считает бывший чиновник.

"Настоящая проблема в том, что с июня 1945 по февраль 1991 никакой "Крымской АССР" не было, а была Крымская область", - напомнил Бабин.

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Поэтому, по его словам, экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев действительно родился в этой автономии в 1943, а остальные "крымские" санкционники помладше - нет. "Интересно, как это оформят в следующем списке", - иронизирует Бабин.

Напомним, ранее Кабмин РФ одобрил расширенный список санкций против Украины, внеся туда 567 лиц вместо 322 и 75 компаний вместо 68.