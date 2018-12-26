Россияне приписали крымчан из "списка 567" к несуществующей республике
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Россияне приписали экс-представителю президента Украины в Крыму Борису Бабину место рождения в республике - которой не существовало на тот исторический момент - Крымской АССР. Об этом Бабин написал у себя в Facebook.
"В очередной раз создана российским правительством альтернативная география и история", - рассказывает он. В первом санкционном списке РФ в определениях места рождения опускалось название республики, особенно - если это была Украинская ССР, напомнил Бабин.
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"Меня, например, там написали рожденным в "городе Евпатория, СССР". После соответствующих насмешек авторы списка "исправились" и теперь уже пишут в местах рождения названия республик", - отметил экс-представитель президента.
Очевидно, у них при этом появилась архисложная проблема - в какой республике обозначать рожденных в Крыму, говорит Бабин. "Было изобретено "гениальное" решение - писать, что эти лица родились в "Крымской АССР, СССР" - конечно, без упоминания об Украинский ССР", - написал он.
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"То, что правительство РФ изобрело советскую автономную республику, которая не входила в состав ни одной союзной республики - это лишь часть альтернативного взгляда россиян на мир", - считает бывший чиновник.
"Настоящая проблема в том, что с июня 1945 по февраль 1991 никакой "Крымской АССР" не было, а была Крымская область", - напомнил Бабин.
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Поэтому, по его словам, экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев действительно родился в этой автономии в 1943, а остальные "крымские" санкционники помладше - нет. "Интересно, как это оформят в следующем списке", - иронизирует Бабин.
Напомним, ранее Кабмин РФ одобрил расширенный список санкций против Украины, внеся туда 567 лиц вместо 322 и 75 компаний вместо 68.