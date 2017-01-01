В Житомире главный святой Николай города угодил в сепаратистский скандал

Известный в городе сторонник “русского мира“ Руслан Мороз стал участником ссоры на политической почве.

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В Житомире в резиденции Святого Николая под главной городской елкой роль святого исполнял Руслан Мороз, некоторые жители города обвиняют его в сепаратизме.

Соответствующее видео в понедельник, 24 декабря, опубликовала член исполнительного комитета горсовета Вера Гринишина.

Она отметила, что 23 декабря с семьей находилась на Рождественской ярмарке и увидела, что в резиденции Святым Николаем работает “известный в городе сторонник “русского мира“ Руслан Мороз“.

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“Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем “Русского содружества“. Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену“, - добавила Гринишина.

На видео видно словесную перепалку между чиновницей и журналистом. На вопрос, кто взял его на работу Святым Николаем, Мороз отреагировал агрессивно. В то же время глава управления культуры городского совета Нина Рябенко сообщила, что исполнителя Святого Николая возле главной елки на площади Королева уже заменили.

Как сообщалось 17 декабря, в Одессе на Дерибасовской два Деда Мороза устроили драку.