Депутатов предлагают оторвать от застолий ради военного положения

Нардеп Леонид Емец собирает подписи на внеочередное заседание парламента, чтобы разобраться, что было сделано за время военного положения и не стоит ли его продолжить.

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Депутат Леонид Емец инициировал сбор подписей за внеочередное заседание Верховной Рады в связи с окончанием военного положения. Об этом он написал у себя в Facebook.

Депутат считает, что нельзя уходить на новогодние праздники, не заслушав отчет военного руководства и не решив, надо ли продолжать военый режим.

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"Это первое военное положение в Украине. Решение принималось в парламенте с большим скандалом", - напомнил Емец.

"По факту, все согласились с требованием, что военное положение вводится не на два месяца, а на один с возможной прологнацией еще на месяц при необходимости", - отметил нардеп.

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"Логичным и честным перед страной было бы провести в день завершения военного положения отдельное заседание ВР, - считает он. - Разобраться, есть ли необходимость в продолжении, или цель военного положения уже достигнута".

По мнению Емца, стоит понять, что именно было сделано, какие выводы из месяца работы в новом режиме, заслушать отчет военного руководства.

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"Нужно продемонстрировать украинцам, наконец, что это все было серьезно и единственный в стране парламент чувствует ответственность и работает в этот исторический момент", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что начинает сбор подписей за проведение заседания у себя в кабинете 532 на Садовой, 3а с 14.00. "Повестка дня - результаты военного положения. Сроки - до конца 2018 года", - отметил нардеп.

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Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в СНБО сообщали, что Совет нацбезопасности соберется в 14:00 - сразу по окончанию действия военного положения. Будут ли обсуждать возможность его продолжения, пока неизвестно.