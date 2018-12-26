Супрун: Статистика Twitter опровергла миф о влиянии магнитных бурь на самочувствие

И.о. министра здравоохранения сомневается, что электромагнитное воздействие Солнца может чувствовать организм человека.

Влияние магнитных бурь и погоды на здоровье и самочувствие людей не доказано научными исследованиями.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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“Классика метеозависимости - плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Электромагнитная активность там происходит постоянно, в результате этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывает полярное сияние, а не мигрень. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может чувствовать организм человека“, - пишет Супрун.

Известно, что, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в период особой активности Солнца. Но научных подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы - недостаточно.

“В одном из исследований было проанализировано 63 миллиона твитов, содержащих слова “мигрень“ или “головная боль“. График активности таких сообщений был сопоставлен с графиком активности Солнца, и в конечном итоге вообще не совпадал“, - написала Супрун.

также есть ряд исследований, в которых показано корреляцию между геомагнитными бурями и риском инсульта в определенных группах. Но в этом вопросе требуются еще дополнительные исследования.

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Также отмечается, что опубликованный в декабре 2017 года отчет Гарвардской школы здоровья указывает, что погода не влияет на боль в спине и суставах, ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине.

“Но боль в суставах реальна и некоторую связь с погодой можно все-таки найти. Этому есть несколько другое объяснение. Истощение через воспалительные процессы, боль, невозможность выходить из дома, плохое настроение и самочувствие - на языке нейрофизиологии, недостаток серотонина - способны ухудшать чувствительность к боли в давно больных суставах. То есть могут ухудшать симптоматику ревматоидного артрита, в частности в дождливую погоду“, - сообщила Супрун.

Как сообщалось 20 августа, Супрун развенчала миф о таблетках-пустышках.