ГПСУ отчиталась о числе россиян, не попавших в Украину за месяц

За период действия военного положения количество граждан РФ, которых не пропустили через границу, составило 1650 человек.

Около 1650 россиян не смогли пробиться в Украину за месяц facebook.com/DPSUkraine

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Пограничники не пропустили на территорию Украины около 1650 граждан России за весь период действия военного положения - с 26 ноября по 26 декабря. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает Громадське.

По его словам, за последние сутки в Украине не допустили 89 россиян. На территорию России за этот период не пропустили 351 украинца.

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Срок действия военного положения в Украине, напомним, истекает сегодня в 14:00. В это же время соберется, по данным СМИ, Совет нацбезопасности.

Также депутат Леонид Емец инициировал сбор подписей за внеочередное заседание Верховной Рады, которая уже разошлась на каникулы - чтобы решить, стоит ли продолжать военное положение.

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Напомним, после введения военного положения Верховная Рада ограничила въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет - кроме тех, кто въезжает с гуманитарными или образовательными целями.

В отдельных случаях не пускали в Украину и женщин-россиянок - например, журналисток пропагандистских СМИ. Из-за введения военного положения отменил свои концерты в Киеве и известный российский музыкант Борис Гребенщиков - хотя ему и исполнилось больше 60 лет, музыкантам его группы еще нет 60.