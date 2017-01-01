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Въезд в Полтавскую область будет закрыт с 14:00

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В связи с пробками въезд в Полтавскую область закроют для всех видов транспорта.
Водителей просят временно воздержаться от поездок
Водителей просят временно воздержаться от поездок
facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Из-за заторов въезд в Полтавскую область 26 декабря закроют для всех видов транспорта.

Об этом говорится в сообщении Укравтодора, размещенном на официальной странице в Facebook.

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“В связи с пробками с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для ВСЕХ видов транспорта“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь.

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В связи с сохранившимися сложными погодными условиями водителей просят временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в пути.

Ранее сообщалось, что распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

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Теги: автодор, пробки, Полтава, транспорт, погода
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