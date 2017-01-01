Адвокатов украинских моряков накажет дисциплинарная комиссия

Дисциплинарная комиссия разберется с адвокатами, опоздавшими с апелляцией на арест четверых украинских военнопленных моряков.

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Дисциплинарная комиссия будет разбираться с адвокатами, которые в срок не подали апелляцию на арест четверых украинских военнопленных моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороки и Владимира Терещенко. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

По его словам, в отношении четверых моряков адвокатами в установленный срок не были поданы жалобы. “Адвокаты нашей команды защиты военнопленных моряков вступили в дело спустя неделю после окончания срока обжалования“, - признал он.

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В итоге, по словам Полозова, суд отказал в удовлетворении ходатайств о восстановлении сроков обжалования.

“Мы продолжим добиваться рассмотрения судебными инстанциями жалоб на незаконное содержание под стражей в отношении украинских военнопленных. В том числе и для последующей передачи соответствующих жалоб в ЕСПЧ“, - подчеркнул адвокат.

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Он добавил, что “с недобросовестными коллегами по назначению будет разбираться дисциплинарная комиссия“.

Его коллега адвокат Сергей Бадамшин говорит, что заключение под сражу Артеменко, Эйдера, Сороки и Терещенко будет обжаловано в кассационном порядке.

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“Вопросы о нарушении адвокатом стандартов защиты по уголовному делу будут предметом внутрикорпоративного рассмотрения“, - подтвердил он слова Полозова.

Ранее оккупационный суд в Крыму оставил под арестом 15 из 24 украинских моряков с захваченных Россией кораблей “Яны Капу“, “Бердянск“ и “Никополь“. Апелляцию на арест еще пятерых рассмотрят сегодня. По четвертым ее не успели подать вовремя.