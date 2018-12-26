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Михаил Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в санкционный список

Комментариев: 1
Михаил Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в санкционный список

Оппозиционный политик Михаил Добкин прокомментировал в Твиттер сообщение премьер-министра РФ Дмитрий Медведева крайне эмоционально. Прямо под сообщением он написал - "Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства? Маразм крепчал!"

Напомним, что В России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. "Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", ― заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter.  

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    26.12.2018, 13:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Путин опять всех переиграл. Он включил в санкционный список тех, кто поддерживает кремль. Чтобы все подумали, что они - патриоты Украины и начали их поддерживать. И тогда избирателт на выборах поддержат ставленников кремля. А Миша как всегда ничего не понял.
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