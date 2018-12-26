Под Львовом произошла массовая драка в электричке: Пострадала полицейская

Капитана полиции госпитализировали, у женщины сотрясение головного мозга и ушибы тела.

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Во Львовской области во вторник, 25 декабря, в электропоезде сообщением Львов - Здолбунов группа лиц совершила драку, в результате которой пострадала полицейская. Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

По данным ведомства, во время установления всех обстоятельств инцидента один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове.

Капитана полиции госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела.

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Правонарушителя, который нанес телесные повреждения работнику милиции при исполнении профессиональных обязанностей, задержан. Им оказался 47-летний житель Бугского района. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители также установили личности всех причастных к совершению хулиганских действий в поезде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По этим фактам открыто уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, в октябре в Кременчуге пьяный пассажир сломал нос проводнику поезда.