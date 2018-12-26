Кирилл предрекает "кровавые конфликты": "В Украине - эмоциональный народ"

Патриарх РПЦ считает, что переименование УПЦ МП может обернуться восстаниями в Украине.

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Закон о переименовании УПЦ МП может привести к кровавым конфликтам. Об этом заявил патриарх РПЦ Кирилл, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Закон о деятельности религиозных организаций, обязывающий церкви с центром в стране-агрессоре вносить эти данные в свое название и статут, Кирилл называет "ультиматумом".

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За сменой названия УПЦ Московского патриархата последуют репрессии, уверен патриарх. "В Украине - сильный в вере, эмоциональный народ. Все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - подчеркнул он.

Ранее в Винницкой епархии ПЦУ заявили, что около 20 приходов в области решили перейти под юрисдикцию новой церкви. В то же время в Совете Федерации РФ считают, что ситуацию с церквями в Украине может привести к "гражданской войне".