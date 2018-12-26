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Кирилл предрекает "кровавые конфликты": "В Украине - эмоциональный народ"

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Патриарх РПЦ считает, что переименование УПЦ МП может обернуться восстаниями в Украине.
Патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" в Украине из-за УПЦ МП
Патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" в Украине из-за УПЦ МП
patriarchia.ru

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Закон о переименовании УПЦ МП может привести к кровавым конфликтам. Об этом заявил патриарх РПЦ Кирилл, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Закон о деятельности религиозных организаций, обязывающий церкви с центром в стране-агрессоре вносить эти данные в свое название и статут, Кирилл называет "ультиматумом". 

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За сменой названия УПЦ Московского патриархата последуют репрессии, уверен патриарх. "В Украине - сильный в вере, эмоциональный народ. Все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - подчеркнул он.

Ранее в Винницкой епархии ПЦУ заявили, что около 20 приходов в области решили перейти под юрисдикцию новой церкви. В то же время в Совете Федерации РФ считают, что ситуацию с церквями в Украине может привести к "гражданской войне". 

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, название, Кирилл, РПЦ, РФ
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Комментариев (1)
Операторська    26.12.2018, 13:48
Оценка:  -1
Операторська
гундось, гундось, Кірюша!
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