СНБО может инициировать продление военного положения - Тука

Основной причиной называют скопление военной техники РФ вдоль украинских границ и на оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Тука считает, что военное положение заканчивать рано facebook.com/george.tuka

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Действие режима военного положения в Украине необходимо продлить. Об этом сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает РБК-Украина.

По словам замминистра, за этот месяц власть не успела решить все проблемы, которые встали перед Украиной в связи с российской агрессией.

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“Стоит еще очень много задач, которые нужно решать в рамках военного положения. Я знаю, что некоторые вопросы за этот месяц были решены, а по некоторым вопросам выявлены определенные пробелы“, - отметил Тука.

В то же время чиновник отказался конкретизировать проблемы, сославшись на то, что не имеет права обнародовать данные из отчетов ВСК.

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Он добавил, что СНБО вполне может рекомендовать Верховной Раде продлить действие военного положения. Одной из основных причин Тука называет скопление российской военной техники вблизи границ Украины.

“Вчера поступила информация о 22 установках залпового огня “Град“ в Луганской области у Хрустального. Это происходит не только на территории Российской Федерации“, - рассказал замминистра.

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“С моей точки зрения, внешняя угроза не уменьшилась. Но решение будет принимать СНБО, основываясь на соответствующих докладах Минобороны, а окончательное решение примет Верховная Рада“, - отметил он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, сколько техники Россия скопила у украинских границ, в Крыму и вдоль линии разграничения.

Военное положение истекает сегодня в 14:00. В это же время должен собраться СНБО.