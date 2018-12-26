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СНБО может инициировать продление военного положения - Тука

Комментариев: 11
Основной причиной называют скопление военной техники РФ вдоль украинских границ и на оккупированной территории Донбасса и Крыма.
Тука считает, что военное положение заканчивать рано
Тука считает, что военное положение заканчивать рано
facebook.com/george.tuka

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Действие режима военного положения в Украине необходимо продлить. Об этом сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает РБК-Украина.

По словам замминистра, за этот месяц власть не успела решить все проблемы, которые встали перед Украиной в связи с российской агрессией.

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“Стоит еще очень много задач, которые нужно решать в рамках военного положения. Я знаю, что некоторые вопросы за этот месяц были решены, а по некоторым вопросам выявлены определенные пробелы“, - отметил Тука. 

В то же время чиновник отказался конкретизировать проблемы, сославшись на то, что не имеет права обнародовать данные из отчетов ВСК.

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Он добавил, что СНБО вполне может рекомендовать Верховной Раде продлить действие военного положения. Одной из основных причин Тука называет скопление российской военной техники вблизи границ Украины.

“Вчера поступила информация о 22 установках залпового огня “Град“ в Луганской области у Хрустального. Это происходит не только на территории Российской Федерации“, - рассказал замминистра. 

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“С моей точки зрения, внешняя угроза не уменьшилась. Но решение будет принимать СНБО, основываясь на соответствующих докладах Минобороны, а окончательное решение примет Верховная Рада“, - отметил он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, сколько техники Россия скопила у украинских границ, в Крыму и вдоль линии разграничения.

Военное положение истекает сегодня в 14:00. В это же время должен собраться СНБО.

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Теги: военное положение, Украина, СНБО, Рада, Тука
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Комментариев (12)
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Антибес    26.12.2018, 15:06
Оценка:  0
Антибес
Убогий шут Пука олицетворяет собой долбойоба-рагуля с бандерложьими замашками.При взгляде на Пуку становится ясно что деградацию его не остановить.
Serega1a    26.12.2018, 14:49
Оценка:  0
Serega1a
Что то он молчит про военнуж технику УКкраины у границ.Тоже понагнали много.
Мапасяня    26.12.2018, 14:44
Оценка:  0
Мапасяня
Решение этих проблем очень простое. Это не военное положение и не объявление войны, все гораздо проще. Путин и его окружение должны быть признанны преступниками и соответствующее требование с арестом путина и его окружения нужно передать в международный трибунал в Гааге.
Мапасяня    26.12.2018, 14:47
Оценка:  0
Мапасяня
Если суд признает факты преступлений, то все причастные будут арестованы при первой же возможности. Москвабадщина будет единственным местом, где злобная пудырка сможет укрываться, но в этом уже не будет смысла, а особенно для его окружения.
Мапасяня    26.12.2018, 14:50
Оценка:  0
Мапасяня
По этому. У путина и его террористических друзей нет никакого шанса, ни сейчас ни в будущем. Путинским ублюдкам нет причин сопротивляться, они проиграли. РФ будет фрагментирована на независимые республики. Справедливость восторжествует!
ВасяизИваново    26.12.2018, 15:07
Оценка:  0
ВасяизИваново
Для этого нужно напасть на Россию, победить, ну а вот тогда ...!
Мапасяня    26.12.2018, 15:19
Оценка:  0
Мапасяня
Конечно же нет. Если пудырка вылетит за пределы своей гнилой москвабадщины, то его тут же арестуют в аэропорту, вот и все. В противном случае будет сидеть в кремле, но это не отменит ответственности. Для него все кончено. Путинские чебуреки, смиритесь, вы проиграли.
ВасяизИваново    26.12.2018, 15:21
Оценка:  0
ВасяизИваново
Все Мапасяня, ты меня убедил, я ваш теперь, СУГС 3 раза!
Мапасяня    26.12.2018, 15:24
Оценка:  0
Мапасяня
Кстати говоря, тот факт, что пудырка и его чебуреки проиграют, я знал еще до первой революции. Это было очевидно сразу, что путин гниль и вафел. Совершенно не наш человек. А если не наш, то китайский болванчик максимум. такой не потянет. Вот и не потянул
whitewo    26.12.2018, 15:10
Оценка:  0
whitewo
Не будет такого. И не потому что вован и его миньены не военные преступники. Просто он президент, законно выбранный и признанный, ядерной страны. Единственный способ снять вован - объяснить его окружению - "так ребята шутки закончились. Мы закрывали глаза на ваши грешки..."
Ruspidor    26.12.2018, 14:27
Оценка:  -3
Ruspidor
Да только голосов за этот акт вам в раде не набрать...
Коляка    26.12.2018, 14:12
Оценка:  -1
Коляка
ага
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