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На Закарпатье в подъезде нашли младенца

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Новорожденный мальчик был закутан в детское одеяло.
Начато уголовное производство
Начато уголовное производство
depositphotos.com

В подъезде дома в городе Хуст нашли дорожную сумку с новорожденным мальчиком. Сейчас полиция ищет женщину, которая покинула своего ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

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“Вчера, 25 декабря, в 6:41 утра в полицию города Хуст поступило сообщение от жительницы Хуста с Киевской набережной. Заявительница сообщила о том, что около 6:30 она обнаружила в подъезде дома, где проживает, между первым и вторым этажом дорожную сумку с новорожденным ребенком“, -говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что новорожденный мальчик был закутан в детское одеяло.

“С виду ребенок здоров, без изъянов. Вероятно, мальчик был рожден в течение последних суток. Ребенок госпитализирован в родильное отделение Хустской больницы с диагнозом: переохлаждение. Угрозы жизни мальчика нет“, - отметили в ГУНП.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.135 УК Украины, то есть оставление в опасности матерью новорожденного ребенка. Сейчас мать младенца разыскивают. Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

В городе Подольск Одесской области женщина задушила своего четырех месячного ребенка, сообщили в полиции. О смерти малыша стало известно от фельдшера скорой помощи, который, прибыв на вызов накануне, 1 ноября, констатировал смерть ребенка.

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Теги: новорожденный, закарпатье, дети, младенец
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