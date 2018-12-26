Порошенко отчитался о военном положении: "Мы не дали Путину пересечь красную линию"

Президент заверил, что окончание военного положения в срок - это его принципиальная позиция.

Порошенко рассказал, что Украина успела сделать за этот месяц president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения в Украине, заявив, что его окончание в 14:00 26 декабря - его принципиальная позиция. Об этом глава государства заявил во время заседания СНБО.

"Ровно в 14.00 сегодня прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве", - заявил Порошенко.

При этом он отметил, что ситуация на границах Украины, в оккупированном Крыму и зоне ООС не очень изменилась: ОБСЕ подтвердила данные разведки о системах "Град" в районе Луганска, танках у границ и военном присутствии РФ в Азовском море.

Он также рассказал, что Украина за этот месяц укрепила границы, навела порядок на улицах, выявила незарегистрированного оружия, в том числе и в областях, в которых военное положение не действовало.

"Проведена огромная работа по передислокации, сокращению сроков боевого слаживания, доукомплектации за счет резервов первой очереди, по поставкам в войска нового вооружения", - рассказал Порошенко.

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Ряд стратегических и тактических шагов, которые сделали ВСУ за месяц, невозможно было бы совершить без военного положения. Вооруженные силы также проверили состояние оружия и уровень подготовки солдат к боевым действиям.

“И мы выявили - я буду откровенно говорить об этом на закрытой части СНБО - недостатки, которые могли привести к большим рискам“, - отметил Порошенко.

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По его мнению, военное положение было адекватным ответом на агрессию РФ в Керченском проливе. Кроме того, Украина обратила внимание дипломатии всего мира на ситуацию на Азове.

“Еще месяц назад вопрос продолжения санкций против РФ был под угрозой. Но две недели назад, во время моего визита в Брюссель эти санкции были продолжены“, - добавил он. Сейчас, по его словам, идет обсуждение азовского пакета санкций.

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Порошенко также напомнил о резолюции ООН по Керченскому проливу и Крыму: “Впервые на уровне ООН агрессор был назван агрессором“.

“Мы остановили наихудший сценарий, который планировала РФ. Не позволили Путину пресечь новую красную линию“, - подчеркнул президент.

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Напомним, срок действия военного положения истекает сегодня в 14:00. В связи с этим СНБО созвал заседание.