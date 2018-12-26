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За год ВСУ получили 2500 единиц оружия отечественного производства

Комментариев: 9
Среди переданной боевой техники ряд новых разработок украинских оружейников.
За год ВСУ получили 2500 единиц оружия отечественного производства
© ukroboronprom.com.ua
Фото 1/4
  • Успешно реализуется программа импортозамещения
  • Успешно реализуется программа импортозамещения
  • Успешно реализуется программа импортозамещения
  • Успешно реализуется программа импортозамещения
За год ВСУ получили 2500 единиц оружия отечественного производства
Успешно реализуется программа импортозамещения
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Государственный концерн Укроборонпром в течение 2018 передал в украинской армии более 2500 единиц вооружения. 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Как отмечается, среди переданного вооружения: высокоточные ракетные комплексы Стугна-П, Корсар и Барьер, ракетный комплекс Ольха, новейшая крылатая ракета Нептун, высокоточные 152-мм снаряды Цветник и др.

В концерне рассказали о некоторых особенностях вооружения переданного ВСУ. Так переносной противотанковый ракетный комплекс Стугна-П предназначен для поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Дальность стрельбы – до 5 км.

Новейшая крылатая ракета Нептун во время недавних испытаний уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км. Таким образом, была доказана высокая эффективность систем управления и распознавания целей бортовым комплексом крылатой ракеты. 

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152-мм снаряд Цветник на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Он может уничтожить наиболее защищены цели: командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. Использование такого “умного“ оружия позволяет наносить точные удары по противнику, который прикрывается гражданскими объектами. 

На предприятии отмечают, что благодаря новому высокоточном оборудованию и выполнению программы импортозамещения удалось значительно расширить возможности украинской армии, которая получает передовое оружие, способное уничтожить противника первым выстрелом. 

Как сообщалось 4 декабря, Украина выделит на производство боеприпасов более 1 млрд гривен.

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Теги: Укроборонпром, ВСУ, вооружение
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Комментариев (11)
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deadwest    26.12.2018, 15:07
Оценка:  -2
deadwest
The Times пишет, что на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. При этом бойцы батальона имени Шейха Мансура проходили подготовку в тренировочных лагерях ИГИЛ на территории Сирии и Ирака.
deadwest    26.12.2018, 15:08
Оценка:  -2
deadwest
Батальон входит в состав Добровольческого украинского корпуса, сформированного в июле 2014 года по инициативе "Правого сектора". Помимо этого в зоне АТО действует еще один чеченский батальон имени Джохара Дудаева.
deadwest    26.12.2018, 15:11
Оценка:  -1
deadwest
То есть, на стороне Киева воюют самые настоящие террористы.
WTF2wtf    26.12.2018, 15:12
Оценка:  0
WTF2wtf
2 российских армейских корпуса на Донбассе в террористы запишите или просто в оккупанты?
deadwest    26.12.2018, 15:14
Оценка:  -1
deadwest
Давить вас блядей всех будем!
WTF2wtf    26.12.2018, 15:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Да уже ни для кого не новость, в каких нациков превратил ботоксный фюррерок многих россиян своей упоротой антиукраинской пропагандой (((
WTF2wtf    26.12.2018, 15:11
Оценка:  0
WTF2wtf
А еще у нас младенцев едят со снегирями,
а российские танки на Донбассе из шахт откапывают,
и вовсе не россия оккупировала Донбасс с Крымом ...
deadwest    26.12.2018, 15:12
Оценка:  -1
deadwest
Это корреспондент Таймз под Мариуполем пообщался с чеченскими боевиками, воюющими на стороне Киева. Некоторые из них признали, что прошли подготовку в лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке.
deadwest    26.12.2018, 15:13
Оценка:  -1
deadwest
Конченные ублюдуки, двавить вас, блядь!
WTF2wtf    26.12.2018, 15:17
Оценка:  0
WTF2wtf
Да россияне и так уже весь Донбасс давят и около 10 тысяч уже похоронили, миллионы местных в заложниках у российского царька упоротого ... ((((
Ruspidor    26.12.2018, 14:43
Оценка:  +3
Ruspidor
Давай Порох, eби этих русских пидapacoв!
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