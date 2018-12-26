Среди переданной боевой техники ряд новых разработок украинских оружейников.

За год ВСУ получили 2500 единиц оружия отечественного производства

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За год ВСУ получили 2500 единиц оружия отечественного производства

Государственный концерн Укроборонпром в течение 2018 передал в украинской армии более 2500 единиц вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Как отмечается, среди переданного вооружения: высокоточные ракетные комплексы Стугна-П, Корсар и Барьер, ракетный комплекс Ольха, новейшая крылатая ракета Нептун, высокоточные 152-мм снаряды Цветник и др.

В концерне рассказали о некоторых особенностях вооружения переданного ВСУ. Так переносной противотанковый ракетный комплекс Стугна-П предназначен для поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Дальность стрельбы – до 5 км.

Новейшая крылатая ракета Нептун во время недавних испытаний уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км. Таким образом, была доказана высокая эффективность систем управления и распознавания целей бортовым комплексом крылатой ракеты.

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152-мм снаряд Цветник на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Он может уничтожить наиболее защищены цели: командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. Использование такого “умного“ оружия позволяет наносить точные удары по противнику, который прикрывается гражданскими объектами.

На предприятии отмечают, что благодаря новому высокоточном оборудованию и выполнению программы импортозамещения удалось значительно расширить возможности украинской армии, которая получает передовое оружие, способное уничтожить противника первым выстрелом.

Как сообщалось 4 декабря, Украина выделит на производство боеприпасов более 1 млрд гривен.