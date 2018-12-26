Президент жестким решением о военном положении спас Украину , – эксперт

Сегодня, 26 декабря, заканчивается срок военного положения, и по его итогам можно утверждать, что это было верным решением президента Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Николай Лучинский.

"Сегодня заканчивается срок введенного президентом военного положения,и, подводя итоги этого месяца, можно смело сказать: Порошенко поступил правильно. Да, многие боялись самого термина "военное положение", кто-то искренне не понимал, зачем его нужно вводить.Были такие, кто ничего не заметил. А кто-то, по традиции, разгонял "зраду", – напомнил Лучинский.

По словам эксперта, для него четким обоснованием того, что президент ввел военное положение совершенно оправданно, стали разведданные о том, что Россия стянула к границе с Украиной огромное количество техники – 1120 танков и 2600 различных бронемашин.

"На днях прочел свежие новости, которые только подтвердили мое мнение.ОБСЕ заметила в Красном Луче "Грады" боевиков в количестве 22 штук. Мы должны были быть готовы отразить любую атаку, в том числе и с ОРДЛО", – подчеркнул политолог.

Он также отметил, что несмотря на скепсис внутри страны, зарубежные партнеры Украины высоко оценили действия президента.

"Президент недавно заявил, что провели и перегруппировку войск, мы подтянули часть сил к границе, собрали резервистов. Но большинство украинцев, конечно, ничего не заметили... Не заметили, потому что так и должно быть! Зато заметили это на Западе. Мы получили четкий сигнал того, что все делаем правильно. Объявление военного положения в Украине вызвало позитивную реакцию и в США, и в НАТО, и в ЕС. Наши партнеры нас полностью поддержали! И в целом мир обратил внимание на инцидент, и встал на нашу сторону – вспомним резолюцию ООН по Азовскому морю", – написал Лучинский.

По мнению политолога, также весьма показательно, что благодаря дипломатическим стараниям Порошенко, сенаторы США и от демократов, и от республиканцев обратились к Дональду Трампу с просьбой провести масштабную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море. Эксперт уверен: это тоже "очень мощный сигнал" в нашу поддержку.

"В заключение хочу еще раз обратиться к "зрадофилам": вы можете спокойно сидеть у себя в теплых домах с интернетом и на все лады ругать президента, армию, военное положение именно благодаря тому, что президент и армия обеспечивают вашу безопасность. И военное положение тут – весьма эффективный инструмент. Просто подумайте над этим перед тем, как вылить очередное ведро своего мнения в интернет", – резюмировал Николай Лучинский