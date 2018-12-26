Порошенко надеется "раз и навсегда отбить у Кремля желание провоцировать эскалацию"

Порошенко попросит Раду прописать вступление в НАТО и ЕС на уровне Конституции president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко во время заседания СНБО подчеркнул, что окончание военного положения не означает, что работа ВСУ по усилению обороноспособности Украины заканчивается.

По словам президента, Украина получит новинки вооружения уже в 2019 году, которые позволят в рамках государственного оборонного заказа повысить готовность нашей армии к обороне.

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Порошенко подчеркнул, что за последний месяц Украине удалось сильно сблизиться с НАТО, что также поспособствует защите страны от внешнего агрессора.

Он выразил надежду, что военные и дипломатические шаги Украины и реакция на них Европы, США и международных организаций "раз и навсегда отобьет желание Кремля провоцировать эскалацию" между Украиной и РФ.

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В феврале Порошенко также будет настаивать на принятии Верховной Радой законов, которые на уровне Конституции закрепят курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в Украине, подчеркнув, что это - его принципиальная позиция.