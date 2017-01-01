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Житель Николаева задержан при попытке продать 4 кг пластида

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Злоумышленник планировал сбыт взрывчатки представителям криминальных кругов.
Житель Николаева задержан при попытке продать 4 кг пластида
© ssu.gov.ua
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  • Мужчина наладил канал поставки взрывчатки с Донбасса
  • Мужчина наладил канал поставки взрывчатки с Донбасса
  • Мужчина наладил канал поставки взрывчатки с Донбасса
  • Мужчина наладил канал поставки взрывчатки с Донбасса
Житель Николаева задержан при попытке продать 4 кг пластида
Мужчина наладил канал поставки взрывчатки с Донбасса
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В городе Николаев сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили продажу взрывчатки.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции Объединенных сил взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества. Правоохранители задержали "торговца" на рабочем месте при попытке продажи 4 килограммов пластида за 200 тысяч гривен. 

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту взрывчатки. 

Как сообщалось, в сентябре у жителя Донбасса изъяли банку с пластидом.

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Теги: пластид, взрывчатка, Николаев, СБУ
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