Житель Николаева задержан при попытке продать 4 кг пластида

Злоумышленник планировал сбыт взрывчатки представителям криминальных кругов.

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В городе Николаев сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили продажу взрывчатки.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции Объединенных сил взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества. Правоохранители задержали "торговца" на рабочем месте при попытке продажи 4 килограммов пластида за 200 тысяч гривен.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту взрывчатки.

Как сообщалось, в сентябре у жителя Донбасса изъяли банку с пластидом.