Житель Николаева задержан при попытке продать 4 кг пластида
В городе Николаев сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили продажу взрывчатки.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции Объединенных сил взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.
Сотрудники СБУ задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества. Правоохранители задержали "торговца" на рабочем месте при попытке продажи 4 килограммов пластида за 200 тысяч гривен.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту взрывчатки.
Как сообщалось, в сентябре у жителя Донбасса изъяли банку с пластидом.