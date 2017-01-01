В ОБСЕ заверили, что цитату генсека о ПЦУ и ОРДЛО неверно перевели

СМИ некорректно истолковали заявление Томаса Гремингера в интервью немецкой газете, где он говорил об отношениях Украины и РФ.

Томас Гремингер не имел ввиду того, что писали отдельные СМИ, заверяют в ОБСЕ EPA/UPG

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СМИ неверно истолковали цитату генсека ОБСЕ Томаса Гремингера об отношениях между Украиной и РФ. Об этом в Twitter со ссылкой на заявление ОБСЕ сообщил замглавы МИД Сергей Кислица.

По его словам, после интервью генсека ОБСЕ изданию Neue Osnabrücker Zeitung, постпред ОБСЕ Игорь Прокопчук обратился за разъяснениями по отдельным тезисам к организации.

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Після інтерв’ю Генсека ОБСЄ одному з 🇩🇪 ЗМІ, Постпред І.Прокопчук звернувся за роз’ясненнями щодо окремих тез про 🇺🇦.

Т.Гремінгер у відповідь: окремі вислови, у т.ч. щодо Православної церкви 🇺🇦, були невірно розтлумачені в 🇺🇦ЗМІ.

Ця тема також стане предметом наст. зустрічі з ГС — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 26 декабря 2018 г.

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“Гремингер ответил, что отдельные высказывания, в том числе, по Православной церкви, были неверно истолкованы в СМИ. Эта тема станет предметом следующей встречи с генсеком“, - отметил Кислица.

“На днях ряд СМИ надергали из интервью генсека ОБСЕ цитат еще и из сомнительных переводов. Дошло до того, что ОБСЕ решило выпустить пресс-релиз из-за некорректных переводов и цитирования“, - пишет замглавы МИД.

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Днями низка ЗМІ в тч в Україні насмикали з інтерв'ю ГС ОБСЄ цитат та ще із сумнівних перекладів. Дійшло до того, що @OSCE вирішило випустити прес-реліз через некоректні переклади і цитування. Читаємо матчасть бажано в оригіналі-рішення ПР ОБСЄ, і думки ГС https://t.co/6JyJ0YwqzU — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 декабря 2018 г.

В самом заявлении ОБСЕ подчеркивается, что после публикации 24 декабря 2018 года интервью, проведенного немецкой газетой с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером “в различных СМИ было опубликовано несколько неверных переводов и неконтролируемых цитат“. Там поделились оригинальной статьей, чтобы избежать неверных толкований.

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Дословно цитата генсека ОБСЕ Томаса Греминера в интервью звучит так:

Дословно Гремингер перечислил в одном ряду и выборы в ОРДЛО, и стремление украинской церкви к независимости скриншот из статьи noz.de

“Это была очень сложная ситуация. В течение нескольких месяцев мы неоднократно обращали внимание на растущее напряжение в Черном море. Наша работа - наблюдать, комментировать и при определенных обстоятельствах предупреждать. Но ни один из сайтов не счел необходимым говорить об этом“, - заявил генсек, комментируя агрессию РФ в Керченском проливе.

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“Это вписывается в более широкую картину украинско-российских отношений по целому ряду других вопросов: законодательству о языке и образовании, стремлению Украинской Православной Церкви к независимости, нерешенным проблемам оккупированного Крыма, незаконным выборам в двух повстанских республиках и ситуации вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Везде мы видим: либо ситуация застойная, либо она медленно раскачивается“, - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер, говоря о провокациях со стороны Украины и РФ в отношении друг друга, в одном ряду перечислил создание украинской автокефальной церкви и незаконные выборы в “ДНР“ и “ЛНР“.