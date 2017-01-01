Итоги военного положения: Обучили резервистов, но не вернули моряков

Военное положение в 10 областях Украины завершено, но остается угроза вторжения и так и не освобождены пленные моряки.

Читай также: Во время военного положения упала преступность в 10 областях - президент

Украина прожила 30 дней в режиме военного положения в 10 областях страны, но обычные граждане не особо заметили его действия.

О том, чем запомнится военное положение в Украине, пишет Корреспондент.

Военное положение сыграло свою роль, заверяет президент Петр Порошенко. При этом в СНБО, Минобороны и ВСУ признают, что военная угроза для страны остается.

Читай также: Украина испытает ракету “Нептун“ и начнет производить ракеты “Ольха“

Военное положение, напомним, было введено в Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.

Читай также: Порошенко раскритиковал оппозицию: “Озвучивают темники Кремля“

Резервисты преодолевали “танкобоязнь“ и сдавали зачеты

В Украине прошли масштабные сборы резервистов. Длились они около 20 дней. Большинство резервистов – участники боевых действий на Донбассе.

Резервисты-десантники отработали беспарашютное десантирования с вертолетов Ми-8 с помощью специального оборудования Адаптер-1М.

Читай также: Порошенко надеется “раз и навсегда отбить у Кремля желание провоцировать эскалацию“

Во время занятий по психологической подготовке военнообязанные тренировались преодолевать “танкобоязнь“: проходили обкатку танками, тренировались в их уничтожении ручными противотанковыми гранатами.

В финале тренировок резервисты сдали зачеты по всем предметам подготовки.

Читай также: Порошенко отчитался о военном положении: “Мы не дали Путину пересечь красную линию“

Испытали “Нептун“ и получили танки

В Одесской области прошли испытания противокорабельного комплекса “Нептун“ с крылатыми ракетами и модернизированного ЗРК С-125, который теперь не только сбивает воздушные цели, но и может топить корабли.

“Задача, которая была поставлена для крылатых ракет, – проверка на дальность и точность поражения надводных целей. Цель была уничтожена на расстоянии 280 километров“, – сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читай также: Президент жестким решением о военном положении спас Украину , – эксперт

По его словам, ЗРК С-125, прошедшие глубокую модернизацию, существенно усилят береговую оборону побережья Украины.

“По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей“, - говорит Турчинов.

Читай также: СНБО может инициировать продление военного положения - Тука

Он подчеркнул, что это очень хороший результат, который доказывает, что модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии – как с воздуха, так и с моря.

Военные, помимо прочего, получили крупную партию нового оружия. Это и танки Т-64, Т-72, Т-80, бронированная машина разминирования на базе танка Т-64, и боевые машины пехоты, и самоходная артиллерийская установка САУ 2С- 1, и боевая разведывательная десантная машина БРДМ-2Л1.

Читай также: ГПСУ отчиталась о числе россиян, не попавших в Украину за месяц

Кроме того, на вооружение ВСУ поступили бронированные автомобили “Варта“, зенитно-ракетные комплексы, самолеты ИЛ-76МД, Су-27МУ1, Су-25М1К, МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, Ми-2МСБ и вертолет Ми-2МСБ, а также беспилотные летательные аппараты.

Также военные части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания.

Читай также: Депутатов предлагают оторвать от застолий ради военного положения

Военное положение не продолжили ради выборов

С момента введения военного положения Россия отвела менее 10% тех войск, которые были сосредоточены ранее у границ Украины, говорит президент Петр Порошенко.

“У нас на сегодняшний день существовала и продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины. Мы должны быть готовы“, – говорит президент.

Читай также: СНБО соберется в момент окончания военного положения

“ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, в районе Луганска найдены стянутые системы реактивного огня “Град“, увеличено количество артиллерии, не отведены танки. Не уменьшилось и военное присутствие РФ в Азовском море“, - отметил Порошенко.

Не продолжение военного положения он объяснил приближением выборов президента Украины, которые должны пройти 31 марта 2019 года: “Мы имеем две угрозы: с одной стороны - угрозу прямой военной агрессии. А с другой - угрозу наступления на демократические права и свободы граждан“.

Читай также: Генсек ОБСЕ в один ряд поставил выборы в ОРДЛО и украинскую автокефалию

При этом за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны “получили абсолютно другое измерение“, подчеркнул Порошенко.

“Проведена огромная работа по сокращению сроков боевого слаживания, по доукомпелектации за счет (резерва) первой очереди, поставки новой военной техники“, - рассказал он.

Читай также: Военное положение в Украине вошло в топ-10 событий для россиян

Не пускали россиян

За 30 дней действия военного положения с 26 ноября по 26 декабря пограничники не разрешили въезд в Украину 1650 россиянам.

В этот же период российские пограничники не разрешили въезд в РФ 351 гражданину Украины.

Въезд в Украину полностью (за исключением гуманитарных целей визита) запретили для россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Читай также: Более 300 украинцев не пустили в РФ после введения военного положения

Гривня не рухнула

Последнюю неделю гривня стабильно укрепляется, несмотря на слухи о том, что из-за военного положения она может упасть. 26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.

Моряки проведут Новый год в СИЗО Москвы

Захваченные в плен 24 украинских военных моряка, остаются под арестом в московским СИЗО - “Лефортово“ и “Матросская тишина“. Официально их арест продлится до 24 января 2019 года, но Россия также собирается незаконно судить их за нарушение граница.

Читай также: РФ стягивает военную технику к админгранице с Крымом

Уже 22 из них заявили ФСБ, что являются военнопленными. Украина требует освобождения моряков, или предлагает их обменять, но в РФ заявляют, что переговоры возможны только после вынесения украинцам приговора.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в 10 областях Украины и Азово-Черноморской акватории, отметив, что решение не продолжать его - принципиальная позиция.

Читай также: Военное положение: В Херсоне ограничили продажу алкоголя

Украина ввела военное положение с 26 ноября 2018 года сроком на 30 дней в связи с агрессией РФ в Керченском проливе, когда россияне захватили три украинских корабля - “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ - и взяли в плен 24 украинских моряка.