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Социология: Второй тур - Тимошенко и Зеленский, президент - Тимошенко

Комментариев: 2
Социология: Второй тур - Тимошенко и Зеленский, президент - Тимошенко

Действующий президент Петр Порошенко не попадает во второй тур президентских выборов. За главный пост страны в финале будут бороться Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Победит - Юлия Тимошенко.

“Если бы выборы состоялись в ближайшее время, к однозначному лидеру Юлии Тимошенко, которая превосходит всех кандидатов почти вдвое, мог бы присоединиться Владимир Зеленский. Второй тур был бы Тимошенко - Зеленский, где победила бы Тимошенко. Таковы цифры сегодня“, - отметил руководитель социологической группы “Рейтинг “Алексей Антипович на пресс-конференции в ИА“ Интерфакс “, комментируя беспрецедентный опрос, в котором приняли участие 40 тысяч украинцев.

Согласно проведенному в конце ноября - начале декабря опросу, погрешность которого составляет лишь полпроцента, поддержка действующего главы государства не позволяет ему рассчитывать даже на прохождение во второй тур.

Рейтинг Петра Порошенко сейчас только третий и составляет всего 11,1%. Это почти вдвое и меньше показателей Юлии Тимошенко - 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%

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Комментариев (5)
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Woodbrother    26.12.2018, 16:49
Оценка:  0
Woodbrother
Бредятину гонит мутный рейтинг на российском интерфаксе. Какие зеленские? Кому нужны ТВ клоуны, обещавшие подмахнуть капитуляцию перед россией .
Motorcat    26.12.2018, 16:49
Оценка:  +1
Motorcat
Охренительный "выбор" во 2-м туре, ахах)
Мапасяня    26.12.2018, 16:46
Оценка:  +1
Мапасяня
Ну Тимошенко ветеран двух революций, по этому я считаю непозволительным хамством оскорбление таких людей, даже если в чем-то не согласен. Голосовать просто не за кого. У каждого есть свои плюсы но и есть недостатки.
О политической модели даже говорить не буду. У нас определившиеся только правые.
Мапасяня    26.12.2018, 16:48
Оценка:  0
Мапасяня
Все остальные мутные , не пойми кто. Один раз я за правых проголосовал. Никаких полезностей это к сожалению не дало. Сейчас я настроен голосовать только за либералов, по скольку считаю, что нам нужно соответствовать европейскому духу, не взирая на то, что путинский консерватизм нас пытается свернуть
NYKITA    26.12.2018, 16:43
Оценка:  +1
NYKITA
Все тянут эту воровку к престолу.
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