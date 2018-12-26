Под Киевом изъяли контрабандной ювелирки на 27 млн гривен

Ппредприниматель осуществлял незаконные поставки товара из-за границы.

Сотрудники налоговой милиции главного управления ГФС в Киевской области изъяли из незаконного оборота крупную партию ювелирных изделий, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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В рамках проведения операции Сеть и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины на территории Киева и области был установлен ряд специализированных магазинов, которые осуществляют продажу ювелирных изделий, ввозимых в Украину вне таможенного контроля.

Указанные торговые заведения принадлежат одному из местных предпринимателей, который и осуществлял незаконные поставки товара из-за границы.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято 9 702 ювелирных изделия общим весом около 53 кг ориентировочной стоимостью 27 млн грн. Сейчас продолжается следствие.

Как сообщалось 21 ноября, в Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота.