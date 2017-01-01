Незаконный суд в Крыму отказал в апелляции 20 пленным морякам из 24

Еще по четверым суд отклонил рассмотрение апелляции из-за пропущенных сроков ее подачи.

Моряки останутся в двух московских СИЗО до 24 января EPA/UPG

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Оккупационный Верховный суд Крыма оставил под арестом еще четверых украинских военнопленных моряков, сообщают Крым.Реалии.

Кроме апелляции капитана буксира “Яны Капу“ Олега Мельничука, сегодня была отклонена апелляция на арест капитана катера “Никополь“ Богдана Небылицы, капитана “Бердянска“ Дениса Гриценко, матроса “Яны Капу“ Олега Семидоцкого и матроса катера “Бердянск“ Юрия Безьязычного.

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Их арест и пребывание в московском СИЗО “Лефортово“ продлится до 24 января 2019 года. Таким образом, оккупационный суд отказал в апелляции 20 украинским военнопленным.

Кроме вышеназванных, оставлены под арестом моряки Андрей Шевченко, Вячеслав Зинченко, Владимир Лисовой, Владимир Варимез, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Роман Мокряк и Сергей Чулиба.

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Отказано в апелляции на арест офицеру СБУ Андрею Драчу. По еще одному офицеру СБУ Василию Сороке и морякам Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко, и Владимиру Терещенко адвокаты не успели вовремя подать апелляцию. С этим вопросом обещает разобраться дисциплинарная комиссия.