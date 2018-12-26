Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подбросил и не поймал: Дочь попала в реанимацию из-за игры с пьяным отцом

Комментариев: 1
9-летняя дочка впала в церебральную кому.
У ребенка диагностировали кровоизлияние в желудок и отек головного мозга
У ребенка диагностировали кровоизлияние в желудок и отек головного мозга
depositphotos.com

В городе Тернополь во вторник, 25 декабря, в реанимацию попала 9-летняя девочка в критическом состоянии и с серьезными телесными повреждениями, которые она получила в результате игр с родным отцом.

Об этом сообщает сайт Тернополяни.

Как рассказали в областной детской больнице, у ребенка диагностировали тяжелую форму кровоизлияния в желудок и отек головного мозга. У малышки - церебральная кома.

Читай также: В Киеве мужчина подбросил и не поймал сына

Травмы она получила в результате игр с родным отцом. Отмечается, что мужчина был несколько навеселе, дома он решил поиграть с дочерью - подбрасывал ее вверх и, в какой-то момент, потерял внимание и ребенок, у которого была третья группа инвалидности, упала на пол, сильно ударившись.

Сейчас врачи борются за жизнь девочки. Ребенок до сих пор в реанимации.

Против горе-отца возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщалось 20 ноября, видеокамеры засняли, как мужчина уронил трехлетнюю девочку в супермаркете и не вызвал врачей.

Поделись:
Теги: ребенок, Тернополь, отец, дочь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Л_о_л_а    26.12.2018, 17:56
Оценка:  +1
Л_о_л_а
там по ходу папа инвалид. а не ребенок
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь