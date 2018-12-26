Подбросил и не поймал: Дочь попала в реанимацию из-за игры с пьяным отцом

9-летняя дочка впала в церебральную кому.

У ребенка диагностировали кровоизлияние в желудок и отек головного мозга depositphotos.com

В городе Тернополь во вторник, 25 декабря, в реанимацию попала 9-летняя девочка в критическом состоянии и с серьезными телесными повреждениями, которые она получила в результате игр с родным отцом.

Об этом сообщает сайт Тернополяни.

Как рассказали в областной детской больнице, у ребенка диагностировали тяжелую форму кровоизлияния в желудок и отек головного мозга. У малышки - церебральная кома.

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Травмы она получила в результате игр с родным отцом. Отмечается, что мужчина был несколько навеселе, дома он решил поиграть с дочерью - подбрасывал ее вверх и, в какой-то момент, потерял внимание и ребенок, у которого была третья группа инвалидности, упала на пол, сильно ударившись.

Сейчас врачи борются за жизнь девочки. Ребенок до сих пор в реанимации.

Против горе-отца возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщалось 20 ноября, видеокамеры засняли, как мужчина уронил трехлетнюю девочку в супермаркете и не вызвал врачей.