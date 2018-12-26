В МИД РФ вступились за русский язык в Украине: "Нужен хоть какой-то статус"

В российском внешнеполитическом ведомстве попросили Украину не учить другие страны защищать права нацменьшинств.

Читай также: Раде советуют заранее показать закон о госязыке Венецианской комиссии

Россия требует “хоть какого-то статуса“ для русского языка в Украине, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает УНИАН.

На русском языке в Украине разговариват “большинство“, считает Захарова. “На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты“, - подчеркнула спикер МИД РФ.

Читай также: Херсонский облсовет лишил русский язык статуса регионального

И при этом в Украине русскому языку “не могут придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка“, возмущена Захарова.

Спикер российского МИД отметила, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в РФ.

Читай также: В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального

“Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации“, - считает Захарова, называя такую ситуацию “анекдотичной“.

“По всей видимости, украинские законодатели полагают, что их нынешняя политика в отношении нацменьшинств, а она сводится к отказу в осуществлении базовых прав - жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык - может сойти за какой то эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства“, - говорит спикер МИД.

Читай также: Закарпатского депутата заставили удалить антиукраинские посты в Facebook

“Видимо, начали с нас, дальше - больше, пойдут и учить другие государства. Может быть, даже экспортировать свой апробированный опыт подавления этнической идентичности“, - заявила она.

“При этом в очередной раз народные избранники Украины прибегают к грубому искажению действительности, некомпетентным акцентам, спекуляции под предлогом защиты прав коренных народов“, - отметила Захарова.

Читай также: Додон в Госдуме РФ божился защитить русский язык в Молдове

Ранее в комитете ВР по вопросам культуры и духовности заявили, что в Украине могут открыть центры по изучению украинского языка для граждан страны и иностранцев.