Нардеп Деревянко вышел из политического партнерства с Саакашвили

19 областных ячеек "Руху нових сил" и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили. Далее они намерены продолжить свою деятельность в партии "Воля".

"Решение об этом было принято во время форума команды Деревянко, который состоялся в Киеве 24 декабря при участии около 450 представителей из 100 городов Украины", - пишет пресс-служба.

Деревянко отметил, что ключевой причиной его выхода из партнерства с Михаилом Саакашвили стало расхождение в приоритетах.

"За этот год я приложил много усилий, чтобы наша команда стала настоящей мощной политической силой, которая способна вести за собой украинское общество и формировать новую повестку дня страны. Но это невозможно при такой позиции партнеров. Члены моей команды неоднократно требовали от меня жестких действий в этой ситуации. Но, к сожалению, по результатам всех наших последних встреч окончательно стало понятно, что для Михаила Саакашвили приоритетом является Грузия (и это естественно), а для меня приоритетом всегда была и есть Украина", - заявил Деревянко.

"Поэтому я принял решение прекратить партнерство с Михаилом Саакашвили в политической партии „Рух нових сил“ и выйти из нее", - отметил Деревянко.

Политик напомнил, что "Воля" объединилась с РНС в 2017 году на принципах в общем видении развития страны. "И это не было ошибкой. За 1,5 года мы нашли десятки тысяч единомышленников, с которыми вместе прошли через горнило испытаний, преследований и репрессий. Мы стали сильнее и опытнее", - сказал он.

По словам Деревянко, он знает, как "Воля" будет работать дальше. "Я знаю, как нашей команде самостоятельно воплотить все, что мы задумали, и одержать победу. И для этого у нас есть все: идея, команда, готовность бороться и побеждать!" - отметил он.

Политик уверен, что его команда способна достойно пройти президентскую кампанию, а также защитить голоса избирателей.

"Сразу после этого начинается избирательная кампания в парламент, в фокусе внимания держим местные выборы, нас должно становиться все больше и больше. Только сформированные большие команды единомышленников могут заменить кланы. Мы должны быть готовы заполнить не только законодательную, но и исполнительную ветвь власти, а также суды и правоохранительные органы, чтобы сразу дать бой старым силам", - сказал Деревянко.