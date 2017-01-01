Укрзализныця назначила дополнительные поезда через Полтаву

Пассажиры, которые из-за непогоды не смогли попасть в Полтаву на автотранспорте, могут воспользоваться железной дорогой.

Укрзализныця на четверг, 27 декабря, назначила дополнительные поезда для перевозки пассажиров, которые из-за непогоды не могут попасть в Полтаву автотранспортом, сообщает пресс-служба компании.

Так, 27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 06:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.

Также в сообщении отмечается, что сейчас в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов, в частности транзитных, осуществляется в штатном режиме. Через Полтаву на данный момент курсируют около 30 пассажирских поездов.

Напомним, из-за сложных погодных условий в Полтавской области перекрыт въезд всех видов автомобильного транспорта.

Ранее в Полтавской области из-за снегопада закрыли школы и отменили автобусные рейсы.

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