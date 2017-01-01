Большинство украинцев считают себя счастливыми - опрос

При этом относительно чаще о личном счастье говорили респонденты в регионах Запада, реже - в Сумской и Николаевской областях.

Считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми 70% опрошенных украинцев, тогда как 22% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствую данные опроса Социологической группы Рейтинг.

При этом относительно чаще о личном счастье говорили респонденты в регионах Запада, реже - в Сумской и Николаевской областях.

Опрос был проведен с 16 ноября по 10 декабря среди 40 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях и г. Киеве за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Социальные настроения украинцев улучшились

Напомним, год назад счастливыми себя считали 53% жителей Украины, а то время, как в мае 2018 года этот показатель составил 63%.

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