Опрос: Зеленский может обогнать Тимошенко, а Порошенко - лидер антирейтинга

Более 50% украинцев ни за что не проголосовали бы за действующего президента, при этом в победу Юлии Тимошенко верит только один из пяти опрошенных.

Если бы выборы прошли в ближайшее время, президентом мог бы стать Зеленский Укринформ

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Антирейтинг кандидатов в президенты Украины возглавляет действующий президент Петр Порошенко. Об этом говорится в результатах исследования “Портрет регионов“ социологической группы “Рейтинг“.

Ни в коем случае за Порошенко не проголосовали ли бы 50,3% респондентов, которые собираются идти на выборы. В антирейтинге президент Украины побеждает во всех регионах, кроме Львовской области, где антилидером стал Юрий Бойко.

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Более половины опрошенных не голосовали бы за действующего президента ratinggroup.ua

Если говорить о предвыборных предпочтениях украинцев в регионах, то лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко - за нее готовы проголосовать 20,8% опрошенных. На втором месте - Владимир Зеленский с рейтингов в 13,4%, на третьем - Петр Порошенко - 11,1%.

Юрий Бойко может получить 9,6% голосов, Анатолий Гриценко - 7,8%, Олег Ляшко - 6,6%, Святослав Вакарчук - 4,6%, Евгений Мураев - 4,5%, Александр Шевченко - 4,2%. Рейтинг остальных - ниже 3%.

Почти треть опрошенных не определилась с выбором или не будет голосовать.

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При этом Юлия Тимошенко лидирует почти по всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской, где побеждает Юрий Бойко. На Львовщине ее поддержка равна поддержке Порошенко и Гриценко, на Ивано-Франковщине - Шевченко, ан Николаевщине - Зеленского.

Тимошенко проигрывает Бойко в трех областях ratinggroup.ua

Моделирование второго тура выборов дало следующие результаты:Тимошенко уверенно побеждает в парах с Порошенко (29% против 15%) и Бойко (29% против 16%). Также у нее высокий результат в паре с Гриценко (26% против 21%) и почти равные позиции в паре с Зеленским (25% против 26%).

В победу Тимошенко верит 21% украинцев, в победу Порошенко - 12,8% ratinggroup.ua

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Что касается веры украинцев в победу того или иного кандидата, 21% украинцев верит, что победит Юлия Тимошенко, 12,8% - в победе Петра Порошенко. Около 5% украинцев считают, что может победить Владимир Зеленский, 3,5% верят в Юрия Бойко, 2,2% - в победу Олега Ляшко, 2,1% - в победу Анатолия Гриценко.

Во втором туре Зеленский обгоняет Тимошенко на 1% ratinggroup.ua

Опрос был проведен с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди граждан Украины старше 18 лет, всего опросили 40 тысяч человек (по 1600 в каждой области). Погрешность на уровне Украины составляет не более 0,5%.

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Напомним, ранее сообщалось, что для голосования на выборах президента жителям оккупированных территорий придется дважды выехать оттуда на подконтрольную Украине территорию: первый раз - для регистрации, второй - для непосредственно голосования.