Опрос: В Раду попадают шесть партий, включая "Слугу народа"

Шанс преодолеть проходной барьер есть также у УКРОПа и партии "Наши", меньше - у "Самопомощи".

На выборах в Раду могут победить шесть партий ukranews.com

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В рейтинге партий лидирует “Батькивщина“, которую поддерживают 21,7% тех, кто определился с выбором и намерен идти голосовать. Об этом говорится в результатах исследования “Портрет регионов“ социологической группы “Рейтинг“.

За партию “Слуга народа“ готовы отдать свои голоса 12,4%, за “Солидарность“ - 9,6%, за Оппозиционный блок - 9,5%, за Гражданскую позицию - 7,8%. Также преодолевает барьер в 5% Радикальная партия, набирая 6,5%.

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Близки к прохождению в Раду еще три партии - УКРОП с рейтингом в 4,6%, партия “Наши“ - 4,2%, и “Самопомощь“ - 4%. Рейтинг других партий - менее 4%. Более трети опрошенных украинцев пока не определились с выбором партии или вообще не собираются голосовать на выборах.

Пока 5% барьер преодолевают шесть партий ratinggroup.ua

Надо добавить, что “Батькивщина“ на данный момент является лидером во всех областях, за исключением Донбасса и Харьковщины, где первую строчку рейтинга занимает “Оппозиционный блок“.

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Опрос был проведен с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди граждан Украины старше 18 лет, всего опросили 40 тысяч человек (по 1600 в каждой области). Погрешность на уровне Украины составляет не более 0,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко, а антирейтинге - Петр Порошенко.