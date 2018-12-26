Организаторов референдума в "ЛНР" заочно посадили на шесть лет

В 2014 году злоумышленники организовали работу так называемых "избирательных комиссий" и занимались перевозкой бюллетеней.

В Луганской области заочно приговорили к заключению трех организаторов так называемого референдума в поддержку "ЛНР". Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Подозреваемых признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и присудили по шесть лет лишения свободы двум обвиняемым и семь лет еще одному.

Расследование правоохранители проводили заочно, поскольку подозреваемые скрывались на территории "ЛНР".

"Весной 2014 года гражданка Украины вступила в преступный сговор с двумя другими обвиняемыми, а также лицами, в отношении которых отдельно осуществляется досудебное расследование, с целью проведения на территории Лисичанска незаконного "референдума" относительно поддержки "Акта о государственной самостоятельности "Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые организовали комплектование так называемых "избирательных комиссий", поиск помещений для голосования, перевозку бюллетеней, ящиков и списков "избирателей", а также координировали работу созданного "избирательного участка" в день проведения псевдореферендума 11 мая 2014 года.

"Кроме того, одно из лиц, находясь в должности секретаря Лисичанского городского совета, при отсутствии городского головы созвало внеочередную сессию, на которой был признан так называемый "Акт о государственной самостоятельности "ЛНР", а также осуществляла публичные выступления антиукраинского содержания", – сообщает прокуратура.

Ранее суд заочно посадил священника УПЦ МП за пособничество "ЛНР". В 2014 году священник блокировал передвижение украинских военных в Луганской области.

Также в Луганской области местному жителю был вынесен приговор за препятствование ВСУ в 2014 году.

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