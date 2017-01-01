В Кабмине озвучили планы по ремонту дорог на год

Власти ориентируются в следующем году на объемы текущего - четіре тісячи километров, но денег потратят больше.

В 2019 году в Украине намерены отремонтировать и построить около четырех тысяч километров дорог. Об этом в среду, 26 декабря, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

"По планам мы примерно ориентируемся на такое же количество, как и в 2018 году было отремонтировано, то есть около 4 тысяч километров. Я счастлив, что удалось сохранить Дорожный фонд в госбюджете, и он будет увеличен на 25% по 2019 году", - сказал Омелян.

Он добавил, что не очень доволен наличием перечня дорог, которые необходимо профинансировать из Дорожного фонда, поскольку это исключительно сфера ответственности Укравтодора.

"Этого не должно было быть, это должна была быть ответственность исключительно Укравтодора, согласно утвержденной правительством стратегии. Но такое было депутатское решение, и мы его поддержали, учитывая то, что достигнуто увеличение финансирования Дорожного фонда на 25% .Таким образом мы в следующем году будем иметь очередное рекордное финансирование дорожной отрасли ", - сказал министр.

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