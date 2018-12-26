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В двух областях зафиксировали новые вспышки чумы свиней

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В Закарпатской и Житомирской областях зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней.
В Украине регулярно фиксируют случаи АЧС
В Украине регулярно фиксируют случаи АЧС

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в среду, 26 декабря.

Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 20 по 26 декабря на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканскую чуму свиней обнаружили в четырех областях Украины

Ранее сообщалось, что в Украине замедлилось распространение вируса африканской чумы свиней.

 

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Теги: свинья, свиньи, Житомирская область, свинина, Африканская чума свиней, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.12.2018, 20:55
Оценка:  0
Антибес
Бандерлогов-свиноложцев это рук дело.Точнее,не столько рук,сколько другой части тела...Эти потомки ведьмаков и чупакабр реально несут угрозу существования нашей Украины.Их даже зверями назвать нельзя,они зоомутанты с нарушеной ДНК.Нам,украинцам,эти вырожденцы поперёк горла.
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