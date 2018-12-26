В двух областях зафиксировали новые вспышки чумы свиней

В Закарпатской и Житомирской областях зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней.

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в среду, 26 декабря.

Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 20 по 26 декабря на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Ранее сообщалось, что в Украине замедлилось распространение вируса африканской чумы свиней.

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