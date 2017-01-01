За время военного положения сборы прошли 30 тысяч резервистов - ВСУ

Более 30 тысяч резервистов восстановили свои навыки в ходе учебных сборов за время действия режима военного положения в Украине.

За время действия режима военного положения в Украине в сборах приняли участие 30 тысяч резервистов. Об этом в среду, 26 декабря, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в Facebook.

"ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численность боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 тысяч резервистов восстановили свои навыки в ходе учебных сборов", - заявил он.

По словам Муженко, в период действия режима военного положения были проведены учения и отработано взаимодействие армии с госструктурами и другими составляющими Сил обороны.

"Проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны. Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны", - подчеркнул он.

Ранее в десяти областях Украины в 14:00 26 декабря завершилось действие военного положения.

Подводя итоги прошедших 30 дней, президент Петр Порошенко отметил, что на жизнь украинцев военное положение не повлияло, а в регионах его действия даже уменьшилось число регистрируемых преступлений - на 26%.

Напомним, 3 декабря в Украине начались масштабные сборовые мероприятия с резервистами и военнообязанными.

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