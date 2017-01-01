В Мариуполе на вокзале нашли взрывчатку

Полицейские дежурили на вокзале вместе со специально обученными собаками. В ходе проверки у одного из присутствовавших обнаружили тротил.

У мужчины в рюкзаке обнаружили тротил mariupol-police.dn.ua

На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские изъяли у прохожего тротил. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

Отмечается, что участковые дежурили на вокзале вместе с кинологической службой. Одного из прохожих остановили на стандартную проверку.

"В ходе проведения поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято вещество похожее на тротил", - отметили в полиции.

Изъятое направлено на экспертизу. Злоумышленника, которым оказался 55-летний житель Тернополя, задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее на КПП Майорское нашли взрывчатку. Найти взрывное вещество помогла найти служебная собака.

Как сообщалось, в прифронтовом Новотроицком в подвале заброшенного дома правоохранители обнаружили тайник с взрывоопасными предметами.

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