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Украина ввела дополнительные санкции против России

Комментариев: 2
СНБО ввел персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур.
СНБО утвердил новые санкции против России
СНБО утвердил новые санкции против России
Администрация президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур за способствование агрессивным действиям против Украины. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба СНБО.

"По результатам обсуждения вопроса О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении.

К тому же, СНБО применил санкции против организаторов так называемых "выборов" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября и содержанию их в российских тюрьмах.

Ранее в среду в повестку дня Совета нацбезопасности был внесен проект принятия решения о применении санкций Украины против РФ.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки в отношении украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

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Теги: Украина-Россия, СНБО, санкции, санкции против должностных лиц, украино-российские отношения, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мапасяня    26.12.2018, 20:41
Оценка:  -1
Мапасяня
нужно не абстрактную "росею" признавать агрессором, а нужно признать Путина и его окружение преступниками и не санкции смехотворные вводить, а подать прошение об аресте в международный суд Гааги.
Путин грязный лживый преступник. Он и окружение должны быть арестованы и переданы справедливому суду!
Антибес    26.12.2018, 20:29
Оценка:  -3
Антибес
Снова пук в лужу от агонизирующего ШОКоладного Рейха.
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