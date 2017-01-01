ВСП отстранил судью из-за подозрений в коррупции

Судью ранее задержали на взятке в 15 тысяч, за которую он обещал закрыть дело о пьяной езде.

Высший совет правосудия отстранил судью, в отношении которого ведется расследование Корреспондент.net

Высший совет правосудия отстранил судью Приморского райсуда Мариуполя, в отношении которого открыто уголовное дело по делу о коррупции. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что таким образом, ВСП удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по этому делу.

6 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам СБУ в зоне проведения операции объединенных сил разоблачили судью "на горячем".

Следствие утверждает, что тот при пособничестве своего помощника получил от гражданина взятку 15 тысяч гривен за закрытие дела о вождении в нетрезвом состоянии.

Напомним, неделей ранее во Львовской области задержали судью, отпускавшего водителей-пьяниц.

А сегодня во Львовской области судья насмерть сбил пешехода. ГБР открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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