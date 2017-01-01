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СНБО рекомендовал продлить усиление границы с РФ

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Пограничникам рекомендуют продолжать особый контроль россиян, которые пересекают границу с Украиной.
Режим усиленного контроля границы с РФ рекомендуют продлить
Режим усиленного контроля границы с РФ рекомендуют продлить
AP

Совет национальной безопасности Украины в среду, 26 декабря, рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией и осуществлять усиленный контроль граждан РФ, пересекающих границу, сообщает пресс-служба СНБО.

"Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он добавил, что также было рекомендовано Государственной пограничной службе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией, и "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины".

Напомним, сегодня на заседании СНБО Порошенко заявил об окончании военного положения в Украине

Сегодня также СНБО ввел персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур.

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Теги: Украина-Россия, СНБО, Турчинов, граница, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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