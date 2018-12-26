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Министр по делам ветеранов назвала свою зарплату

Комментариев: 4
Стал известен размер официальной заработной платы министра по делам ветеранов Украины Ирины Фриз.
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз назвала размер своей зарплаты
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз назвала размер своей зарплаты
facebook.com/Iryna.Friz

Официальная зарплата министра по делам ветеранов составляет около 16 тысяч гривен, однако этих денег министр пока не видела. Об этом заявила руководитель профильного министерства Ирина Фриз, сообщает в среду, 26 декабря, УНН.

"Не знаю, еще не получала. Нам говорили 16 (тыс. грн - ред.) должно быть у министров. Точно не знаю. Получу - скажу", - рассказала Фриз.

Напомним, Верховная Рада на заседании 22 ноября 270 голосами назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Также сообщалось, что в Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов.

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Теги: зарплаты, ветераны, заработная плата, министр, министерство, зарплата, министерство по делам ветеранов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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bertal    26.12.2018, 22:32
Оценка:  +1
bertal
Ведь есть еще ло хи которые верят
bertal    26.12.2018, 22:36
Оценка:  +1
bertal
Когда принимают на работу то сообщают размер з/п, а тут не видела и пока не получала, т.е. при должности ее зарплата не интересует?
ira0959    26.12.2018, 21:53
Оценка:  -1
ira0959
Не густо )
FPN    26.12.2018, 22:28
Оценка:  +1
FPN
БУДЕТ КУЧА ДОБАВОК И НАДБАВОК + ......!
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