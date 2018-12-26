Министр по делам ветеранов назвала свою зарплату
Стал известен размер официальной заработной платы министра по делам ветеранов Украины Ирины Фриз.
Официальная зарплата министра по делам ветеранов составляет около 16 тысяч гривен, однако этих денег министр пока не видела. Об этом заявила руководитель профильного министерства Ирина Фриз, сообщает в среду, 26 декабря, УНН.
"Не знаю, еще не получала. Нам говорили 16 (тыс. грн - ред.) должно быть у министров. Точно не знаю. Получу - скажу", - рассказала Фриз.
Напомним, Верховная Рада на заседании 22 ноября 270 голосами назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов.
Также сообщалось, что в Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов.
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