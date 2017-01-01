Порошенко и Назарбаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран

Президенты договорились провести очередное заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году.

Президент Украины Петр Порошенко провел в среду, 26 декабря, телефонный разговор с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры стран обсудили торгово-экономическое двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Указано, что стороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году.

"Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества. Главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности, ООН", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, президенты обсудили ситуацию с безопасностью на неподконтрольных территориях Украины.

К тому же, как сообщается, в ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Казахстаном.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня.

Также сообщалось, что лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал тем, кто недоволен жизнью, погулять по кладбищу.

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