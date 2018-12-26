Оппоблок требует создания следственной комиссии - СМИ

“26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины прекратил действие военного положения в десяти областях Украины. Партия Оппозиционный блок, и Фракция партии в Верховной Раде Украины, с самого начала остро критиковали режим военного положения. Оцениваем его как PR-акцию Президента Петра Порошенко и как попытку отменить или перенести президентские выборы 2019 года в Украине“, говорится в официальном заявлении фракции Оппозиционного блока, опубликованном на их странице в Фейсбуке, пишет УНИАН.

“ Благодаря настойчивости и гражданской позиции народных депутатов, в том числе от Оппозиционного блока, Верховная Рада Украины не поддержала первоначальную идею Президента ввести военное положение на всей территории страны сроком на 60 дней, что само по себе лишило политическую технологию любого смысла. Однако сегодня, по истечении 30 дней и после формальной отмены военного положения в отдельных областях Украины, мы требуем от Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны ответа на ряд возникших вопросов“, отмечается в документе.

Во-первых, считают парламентарии, власть должна отчитаться, что сделала для освобождения 24 моряков, ставших заложниками больших политических игр.

Во-вторых, утвреждает фракция, введение военного положения предусматривает комплекс действий, направленных на защиту территориальной целостности страны и повышение ее обороноспособности. Сколько реальных попыток военной агрессии со стороны Российской Федерации удалось пресечь или предотвратить за указанный срок?

В-третьих, отмечают депутаты, насколько была повышена обороноспособность страны и в каких формах это выражается? Можно ли говорить об усилении армии за счет новых вооружений, новых технологий и новых способов отражения вероятной агрессии? И сколько дополнительных ресурсов затрачено для осуществления режима военного положения?

И в-четвертых, говорится в заявлении, каковы экономические последствия военного положения? Какие убытки понес государственный бюджет Украины вследствие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 ноября 2018 года? Сколько потеряли бюджетообразующие предприятия, сколько недополучено валютной выручки и насколько снизились налоговые поступления в бюджет?

Для ответов на вышепреведенные вопросы фракция Оппозиционный блок инициирует создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. “Мы предполагаем, что многие должностные лица пошли на превышение служебных полномочий и должностные преступления, за что должны понести наказание. Временная следственная комиссия Верховной Рады должна расставить точки в данном процессе, дабы в дальнейшем ни у кого не возникало желания использовать крайние методы защиты национальных интересов в политических целях“