На Донбассе погиб военный

В ходе выполнения боевого задания в Луганской области погиб украинский военнослужащий Евгений Тоненьков (позывной Сталкер).

У погибшего осталась жена и четырехлетний сын loda.gov.ua

В селе Крымское Луганской области в ходе выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий Евгений Тоненьков (позывной Сталкер), 1990 года рождения. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Евгений Тоненьков родом из Мариуполя, проживал в Николаевском районе Львовской области. В сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с десятой отдельной горно-штурмовой бригадой. До этого времени служил в батальоне Донбасс", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, у погибшего осталась жена и четырехлетний сын.

Напомним, подразделения сепаратистов 25 декабря пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Ранен один украинский военнослужащий.

Также сообщалось, что в поселке Троицкое Луганской области представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам.

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