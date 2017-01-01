МВД рассказало, сколько россиян не пустили в Украину при военном положении

С начала введения военного положения в десяти областях Украины не допущен въезд на территорию страны 1616 граждан России.

За время действия военного положения в Украину не пустили 1616 россиян пресс-служба МВД

В Украину за время действия военного положения не пустили 1616 граждан России, и подобные ограничительные меры в отношении россиян продолжатся. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает в среду, 26 декабря, пресс-служба МВД.

"С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где было введено военное положение - 866. Российской стороной возвращено 351 гражданина Украины", - доложил Яровой.

По его словам, с учетом сложной ситуации по безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, как добавили в министерстве, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы по въезду в Украину мужчин - граждан России.

Ранее Совет национальной безопасности Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией и осуществлять усиленный контроль граждан РФ, пересекающих границу.

Напомним, 26 декабря на заседании СНБО Порошенко заявил об окончании военного положения в Украине.

Также в среду СНБО ввел персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур.

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