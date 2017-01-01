Ограничение движения авто остается в двух областях

Укравтодор доложил о состоянии проезда по дорогам государственного значения в Украине по состоянию на 20:30 среды.

Укравтодор доложил о состоянии проезда по дорогам в Украине facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Укравтодоре сообщили о состоянии проезда по дорогам государственного значения по состоянию на 20:30 среды, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ситуация на дороге М-03 в Полтавской области остается сложной. Из-за перекрытия движения двумя фурами проезжей части вблизи города Лубны и села Красногоровка наблюдается скопление транспорта на подъездах к этим населенным пунктам. Также сложной остается ситуация на дороге Н-08 в пределах Полтавской области", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным ведомства, пробки ликвидированы полностью на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опишня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

"Для ускорения расчистки дорог введено временное ограничение на подъезд со стороны Киевской, Харьковской и Кировоградской (по М-22) областей", - доложили в Укравтодоре.

Там также рассказали, что в Черкасской области сохраняется ограничение движения для тяжеловесного и общественного транспорта на дорогах государственного значения М-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

В то же время в Кировоградской области снято ограничение движения для всех видов транспортных средств на дороге М-04 на участке Знаменка-Александрия и М-13 Кропивницкий-Платоново.

В свою очередь в Днепропетровской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Уже сняты все ограничения в движении по автомобильным дорогам государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь и Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье.

Ранее штаб Укравтодора по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования ограничил движение большегрузного и общественного транспорта в трех центральных областях Украины.

Также сообщалось, что с 14:00 среды, 26 декабря, въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта в связи со снегопадами и снежными заносами.

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