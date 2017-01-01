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В семи областях Украины задержится доставка почты

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Задержки доставки почты возможны в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.
Украинцев предупредили о задержках с доставкой почты
Украинцев предупредили о задержках с доставкой почты

Руководство Укрпочты заявляет о возможной задержке доставки почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины, сообщает пресс-служба Укрпочты вечером 6 декабря.
 
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", – говорится в сообщении.
 
Напомним, из-за непогоды в Полтавской и Черкасской областях сохраняется ограничение движения транспорта. По прогнозу синоптиков, до конца недели почти по всей Украине будет идти снег, местами с дождем.

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Теги: почта, доставка, Укрпочта, посылка
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Источник: korrespondent.net

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