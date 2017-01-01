В семи областях Украины задержится доставка почты

Задержки доставки почты возможны в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Украинцев предупредили о задержках с доставкой почты



Руководство Укрпочты заявляет о возможной задержке доставки почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины, сообщает пресс-служба Укрпочты вечером 6 декабря.



"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", – говорится в сообщении.



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