В семи областях Украины задержится доставка почты
Задержки доставки почты возможны в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.
Руководство Укрпочты заявляет о возможной задержке доставки почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины, сообщает пресс-служба Укрпочты вечером 6 декабря.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды в Полтавской и Черкасской областях сохраняется ограничение движения транспорта. По прогнозу синоптиков, до конца недели почти по всей Украине будет идти снег, местами с дождем.
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