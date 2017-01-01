ВСУ заняли почти всю "серую зону" на Донбассе
Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на Донбассе. Об этом заявил советник президента Юрий Бирюков в эфире телеканала Прямой в среду, 26 декабря.
"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены. Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль", – сказал он.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что во время боевых действий на Донбассе погибло свыше 2900 украинских военных. По данным ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли свыше 3300 мирных жителей, ранения получили порядка 9000 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet