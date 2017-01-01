ВСУ заняли почти всю "серую зону" на Донбассе

Советник президента Юрий Бирюков заявил, что украинские военные взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.



Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на Донбассе. Об этом заявил советник президента Юрий Бирюков в эфире телеканала Прямой в среду, 26 декабря.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены. Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль", – сказал он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что во время боевых действий на Донбассе погибло свыше 2900 украинских военных. По данным ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли свыше 3300 мирных жителей, ранения получили порядка 9000 человек.

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