ГФС конфисковала более 50 кг контрабандных ювелирных изделий

Налоговики изъяли более девяти тысяч ювелирных изделий общим весом около 53 кг, ориентировочной стоимостью 27 млн гривен.

Обыски прошли в специализированных магазинах в Киеве и Киевской области Сергей Билан / Facebook

Сотрудники Государственной фискальной службы в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию ювелирных изделий. Об этом сообщило региональное управление ГФС в среду, 26 декабря.

"В рамках проведения операции Сеть и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины на территории Киева и области был установлен ряд специализированных магазинов, которые осуществляют продажу ювелирных изделий, ввозимых в Украину вне таможенного контроля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ювелирные изделия поставлялись из Турции, а торговые заведения принадлежат одному из местных предпринимателей, который и осуществлял незаконные поставки товара.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято более девяти тысяч ювелирных изделий общим весом около 53 кг, ориентировочной стоимостью 27 млн гривен. Продолжается следствие.

Ранее сотрудники ГФС изъяли 51,6 кг ювелирных изделий из золота, которые также были ввезены в Украину из Турции вне таможенного контроля. К незаконным поставкам был причастен предприниматель, который занимается розничной торговлей часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах в Киеве и Сумской области.

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