Сутки на Донбассе: 7 вражеских обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще один получил ранения.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 26 декабря, семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 27 декабря.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении.

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"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески – на донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении", – говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг открывал огонь из гранатометов систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще один получил ранения.

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Напомним, за сутки 25 декабря на Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны сепаратистов. Тогда враг дважды применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Был ранен один боец ВСУ.

24 декабря в зону ООС привезли Вифлеемский огонь.