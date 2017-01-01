Итоги 26 декабря: Отмена военного положения и санкции

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Военное положение в Украине закончилось; СНБО ввел новые санкции против РФ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

“Суд“ Крыма отклонил апелляции 20 украинских моряков

“Верховный суд“ Крыма отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. В отношении еще четырех моряков апелляций адвокатов не поступало.

В Украине завершилось действие военного положения

В Украине завершилось действие 30-дневного военного положения. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны. “В 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве“, – отметил глава государства.

Украина ввела новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур за способствование агрессивным действиям против Украины.

СНБО также применил санкции против организаторов так называемых “выборов“ на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября и содержанию их в российских тюрьмах.

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию страны. Выборы в парламент пройдут 9 апреля.

Украина продлила запрет на въезд мужчин из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения. В Украину за время действия военного положения не пустили 1616 граждан России.

Военные взяли под контроль почти всю “серую зону“ на Донбассе

Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю “серую зону“ на Донбассе. “От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены. Практически вся так называемая “серая зона“ уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль“, – заявил советник президента Юрий Бирюков.