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Дороги в Полтавской области очистили от снега - ГСЧС

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Проезд на дорогах общего пользования государственного значения по состоянию на утро 27 декабря обеспечен.
Проезд по дорогам Полтавской области был ограничен
Проезд по дорогам Полтавской области был ограничен
facebook.com/poltsad

Движение автотранспорта на автомобильных трассах в Полтавской области восстановлено, дороги очищены от снежных заносов. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7:27 проблемные участки дорог на автодорогах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь расчищены.

"Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжает дежурство и работу на местах возможного осложнения движения", - говорится в сообщении.

Всем автомобилистам, застрявшим в снежном плену оказана помощь в буксировке транспортных средств. Для оказания помощи в буксировке транспортных средств 26 декабря от ГСЧС привлекалось более 500 человек и 140 единиц техники.

В то же время, по данным Укравтодора, кратковременные ограничения в движении грузовых транспортных средств в связи с переметами наблюдались на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 151, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 290, но на 4:00 утра они были полностью сняты.

В Укравтодоре уточнили, что на данный момент решение о запрете въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе. 

Напомним, с 14.00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта.

Также сообщалось, что в Полтавской области из-за снегопада закрыли школы и отменили автобусные рейсы.

 

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Теги: снегопады, Полтавская область, снегопад, непогода, Укравтодор, ограничение движения, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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