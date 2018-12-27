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Камера засняла "работу" воровки-карманницы в кафе на Печерске

Комментариев: 3
Преступница вытянула у мужчины из кармана кошелек.
Женщина, прикрываясь большим шарфом, обчистила карманы посетителя
Женщина, прикрываясь большим шарфом, обчистила карманы посетителя
Скриншот из видео

В одном из кафетериев Печерского района камеры видеонаблюдения засняли действия воровки-карманницы.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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"Сегодня в одном из кафетериев Печерского района женщины профессионально украли кошелек у покупателя", - говорится в комментарии к видео.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как к стоявшему у прилавка посетителю подошла женщина и, прикрываясь большим шарфом, обчистила его карманы, добычей злоумышленницы стал кошелек.

Инцидент комментируют пользователи соцсети: "Так они везде уже засветились. Как только видишь мадам с большой сумкой и шарфом - все".

Как сообщалось, в июле на Печерске воры хитро обчистили сейф в элитном магазине.

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Теги: вор, Киев
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Комментариев (3)
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Letohradek    27.12.2018, 10:09
Оценка:  -2
Letohradek
Так это же все рта же, ватоголовая Лола, а на стрёме ее бигмировская подруга - Наталка )))
Таврія    27.12.2018, 10:03
Оценка:  +1
Таврія
То вона на відео не одна.
Letohradek    27.12.2018, 10:09
Оценка:  -2
Letohradek
Лола, вместе с Гостьей, в быту - Наталкой.
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