Камера засняла "работу" воровки-карманницы в кафе на Печерске

Преступница вытянула у мужчины из кармана кошелек.

В одном из кафетериев Печерского района камеры видеонаблюдения засняли действия воровки-карманницы.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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"Сегодня в одном из кафетериев Печерского района женщины профессионально украли кошелек у покупателя", - говорится в комментарии к видео.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как к стоявшему у прилавка посетителю подошла женщина и, прикрываясь большим шарфом, обчистила его карманы, добычей злоумышленницы стал кошелек.

Инцидент комментируют пользователи соцсети: "Так они везде уже засветились. Как только видишь мадам с большой сумкой и шарфом - все".

Как сообщалось, в июле на Печерске воры хитро обчистили сейф в элитном магазине.