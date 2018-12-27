Камера засняла "работу" воровки-карманницы в кафе на Печерске
Преступница вытянула у мужчины из кармана кошелек.
В одном из кафетериев Печерского района камеры видеонаблюдения засняли действия воровки-карманницы.
Об этом сообщает Киев оперативный.
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"Сегодня в одном из кафетериев Печерского района женщины профессионально украли кошелек у покупателя", - говорится в комментарии к видео.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как к стоявшему у прилавка посетителю подошла женщина и, прикрываясь большим шарфом, обчистила его карманы, добычей злоумышленницы стал кошелек.
Инцидент комментируют пользователи соцсети: "Так они везде уже засветились. Как только видишь мадам с большой сумкой и шарфом - все".
Как сообщалось, в июле на Печерске воры хитро обчистили сейф в элитном магазине.